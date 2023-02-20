В матче «МЮ» — «Лестер» команды нанесли 45 ударов — это максимум в АПЛ с 2016 года

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Команды на двоих нанесли наибольшее количество ударов в матче АПЛ с 2016 года — 45. «Манчестер Юнайтед» отличился 26 ударами, «Лестер» — 19.

В октябре 2016-го «МЮ» и «Бернли» нанесли также 45 ударов за матч.

Рекорд АПЛ был установлен в 2014 году — «КПР» и «Лестер» на двоих отличились 52 ударами в сторону ворот.