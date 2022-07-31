Тен Хаг рассказа о форме Криштиану Роналду перед стартом сезона-2022/21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о подготовке нападающего Криштиану Роналду к новому сезону АПЛ.

«Не скажу пока, насколько он в форме. Но не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много времени. Ему нужны игры и тренировки. В большом количестве», — цитирует тен Хага Sky Sports.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.