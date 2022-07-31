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Сегодня, 13:37

«Ноттингем Форест» купил полузащитника «Штутгарта» Мангаля

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» объявил о покупке полузащитника «Штутгарта» Ореля Мангаля.

Сумма трансфера и срок контракта с 24-летним бельгийцем не уточняются. По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб потратил на футболиста 11,7 миллиона фунтов.

Мангаля выступал за «Штутгарт» с июля 2017 года. В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://www.nottinghamforest.co.uk/news/2022/july/31/forest-confirm-orel-mangala-signing/

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П1

36%

1.59

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17%

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1.64
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Зенит 5
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Футбол
ФК Ноттингем Форест
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4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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