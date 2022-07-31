«Ноттингем Форест» купил полузащитника «Штутгарта» Мангаля

«Ноттингем Форест» объявил о покупке полузащитника «Штутгарта» Ореля Мангаля.

Сумма трансфера и срок контракта с 24-летним бельгийцем не уточняются. По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб потратил на футболиста 11,7 миллиона фунтов.

Мангаля выступал за «Штутгарт» с июля 2017 года. В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах.