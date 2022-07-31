Роберто Фирмино заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что не собирается покидать клуб.

«Я люблю эту команду, город и фанатов. Я в «Ливерпуле» и хочу остаться», — приводит TNT слова Фирмино.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. В составе мерсисайдцев 30-летний бразилец стал чемпионом Англии, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, победителем Кубка английской лиги, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «Ювентус».