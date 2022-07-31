Роберто Фирмино заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что не собирается покидать клуб.
«Я люблю эту команду, город и фанатов. Я в «Ливерпуле» и хочу остаться», — приводит TNT слова Фирмино.
Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. В составе мерсисайдцев 30-летний бразилец стал чемпионом Англии, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, победителем Кубка английской лиги, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуется «Ювентус».
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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|0
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|0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Эвертон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Борнмут
|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
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|7.08
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|
МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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