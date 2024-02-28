Тен Хаг прокомментировал свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о своем будущем в клубе.

54-летнего голландца на пресс-конференции спросили, чувствует ли он себя на испытательном сроке, после того как совладельцем «Манчестер Юнайтед» стал Джим Рэтклифф.

«Нет, но я хочу выигрывать каждую игру. Я нахожусь в процессе и знаю, что делаю. У меня было много разговоров с руководством. Мы говорим о будущем, о совместном будущем. Так что да, я сосредоточен на двух вещах: двигать команду вперед и каждый раз думать о следующем матче», — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианцев.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. После 26 туров «МЮ» с 44 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.