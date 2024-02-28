Гвардиола рассказал о характере травмы Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что у полузащитника «горожан» Джека Грилиша произошел рецидив травмы паха.

28-летний англичанин получил травму в матче против «Лутона» (6:2) в 1/8 финала Кубка Англии. Его заменили на 38-й минуте.

«Я не разговаривал с врачом, но он немного жаловался на пах. Очень похоже на то. До этого он чувствовал себя хорошо, но, к сожалению, получил травму. Это тяжелый сезон для него. Он должен восстановиться», — приводит слова Гвардиолы The Athletic.

В текущем сезоне в активе Грилиша 3 гола и 2 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.