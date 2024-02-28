Клопп высказался об антирекорде «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил в поддержку футболистов и тренерского штаба «Челси» (1:0) после финала Кубка английской лиги. В воскресенье, 25 февраля, лондонский клуб потерпел поражение от мерсисайдцев и установил новый антирекорд по количеству проигранных финалов подряд. На счету синих уже шесть поражений в решающих встречах английских кубковых турниров.

«Челси» проиграл шесть финалов подряд? Я пережил то же самое, поэтому знаю, что они чувствуют. Все говорят тебе о новом антирекорде по поражениям в финале, это неприятно, и я сочувствую «Челси», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Игра между «Ливерпулем» и «Челси» прошла на стадионе «Уэмбли». Автором единственного гола стал нидерландский защитник Вирджил ван Дейк, отличившийся на 118-й минуте.