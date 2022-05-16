Тен Хаг будет руководить «МЮ» в последнем матче сезона

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг 16 мая прилетит в Англию, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, 52-летний специалист прибудет в расположение «Манчестер Юнайтед», с которым ранее подписал контракт. Ожидается, что тен Хаг будет руководить командой в матче заключительного 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», который пройдет 22 мая.

В апреле 2022 года стало известно, что Тен Хаг летом возглавит «Манчестер Юнайтед». Голландский пециалист подписал с английским клубом трехлетний контракт.