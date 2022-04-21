«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг летом 2022 года возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

52-летний голландец подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Тен Хаг возглавит «МЮ» по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

«За последние четыре года в «Аяксе» Эрик зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров в Европе, известный привлекательным, атакующим футболом своей команды и приверженностью молодым игрокам. Мы желаем Эрику удачи, поскольку он сосредоточен на успешном завершении сезона с «Аяксом», и с нетерпением ждем возможности приветствовать его в «Манчестер Юнайтед» этим летом», — сказал спортдиректор «МЮ» Джон Мерто.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством амстердамцы дважды стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны.