Лэмпард верит, что «Эвертон» сохранит место в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда сможет сохранить место в английской премьер-лиге.

Сегодня, 15 мая «Эвертон» проиграл «Брентфорду» (2:3) на своем поле. Хозяева завершили матч вдевятером из-за двух удалений.

«Мы понимали, что победа обезопасит нас от вылета. В первом тайме мы играли хорошо. Когда мы были в полном составе, все было отлично. До удаления мне казалось, что все закончится победой, но первая красная карточка все изменила.

Дело и в психологии, и в физическом состоянии. Все в наших руках. Если мы выиграем следующий матч, то останемся в АПЛ. Я верю в своих футболистов и уверен, что болельщики будут нас поддерживать в следующем матче так же, как и сегодня», — приводит Goal слова Лэмпарда.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками в 36 матчах, отрыв команды от зоны вылета составляет 2 очка. «Эвертону» осталось провести еще два матча в этом сезоне: против «Кристал Пэлас» (19 мая) и «Арсенала» (22 мая).