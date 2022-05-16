Антонио Конте рассказал об инфекции в «Тоттенхэме» перед игрой с «Бернли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о ряде заболевших игроков в команде накануне матча с «Бернли» в 37-м туре чемпионата Англии.

«У Уго была лихорадка, но он не хотел пропускать важную игру. Это было непросто, так как врач прислал мне сообщение о том, что у нескольких игроков проблемы с желудком, рвота и лихорадка. Но футболисты доказали, что они профессиональны и хорошо понимают момент. Они не были в 100-процентной физической форме, но Уго — наш капитан, и он не хотел пропускать эту игру», — цитирует Конте Daily Mail.

После 37 туров АПЛ «Тоттенхэм» занял 4-е место, набрав 68 очков. «Бернли» идет на 17-й строчке, имея в активе 34 очка.