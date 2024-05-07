Игроки «Манчестер Юнайтед» уверены, что тен Хаг покинет клуб по окончании сезона

Игроки «Манчестер Юнайтед» убеждены, что Эрик тен Хаг покинет должность главного тренера клуба по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 54-летний специалист не будет уволен до финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити». Встреча между командами состоится 25 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В понедельник, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:4) в игре 36-го тура АПЛ. На данный момент команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.