«Челси» официально объявил об отказе участвовать в проекте Суперлиги

«Челси» на официальном сайте объявил об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги. Информация об этом появилась во вторник, 20 апреля, но клуб официально ее подтвердил только сейчас.

«Как сообщалось ранее этим вечером, «Челси» может подтвердить, что начал формальные процедуры выхода из состава группы, разрабатывающей европейскую Суперлигу. Присоединившись к группе в конце прошлой недели, у нас было время полностью обдумать этот вопрос и мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет в интересах клуба, болельщиков и футбольного сообщества в целом», — говорится в сообщении.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 20, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».