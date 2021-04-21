Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Все английские клубы отказались от участия в европейской Суперлиге

00:59
Логотип проекта Суперлиги. Фото Twitter
Логотип проекта Суперлиги. Фото Twitter
Теги:

Все английские клубы приняли решение отказаться от участия в проекте европейской Суперлиги.

Как сообщает Sky Sports, «Арсенал», «Тоттенхэм» «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присоединились к «Челси» и «Манчестер Сити», которые ранее во вторник, 20 апреля, объявили о своем отказе.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23349
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов