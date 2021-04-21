Все английские клубы отказались от участия в европейской Суперлиге

Все английские клубы приняли решение отказаться от участия в проекте европейской Суперлиги.

Как сообщает Sky Sports, «Арсенал», «Тоттенхэм» «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присоединились к «Челси» и «Манчестер Сити», которые ранее во вторник, 20 апреля, объявили о своем отказе.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».