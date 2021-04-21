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Тухель назвал, чего не хватило «Челси» для победы над «Брайтоном»

05:31
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Брайтоном» в 32-м туре чемпионата Англии (0:0) отметил силу соперника. По его мнению, «синие» действовали недосточно уверенно в атаке.

«Брайтон» провел очень сильный матч. Их недооценивают, поскольку они заслужили набрать гораздо больше очков по ходу сезона и обладают очень мастеровитым составом. Они исповедуют уникальный игровой стиль, максимально затрудняя соперникам создание моментов и действуя очень надежно в обороне. Они демонстрируют очень плотный прессинг, похожий по характеристикам на персональную опеку по всему полю. Это создало нам проблемы, которые мы не смогли решить.

Мы слабо использовали контратаки и действовали недостаточно решительно при игре в касание. Мы недостаточно хорошо реагировали на потери мяча и создали слишком мало моментов в контрпрессинге, из-за чего этот матч получился таким сложным", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Челси — Брайтон & Хоув

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/04/20/tuchel-reaction-to-chelsea-game-vs-brighton

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