Сульшер пообещал, что Де Хеа еще сыграет за «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал отсутствие вратаря Давида Де Хеа в очередном матче АПЛ. На воротах «красных дьяволов» все чаще стоит Дин Хендерсон.

«У нас два невероятных вратаря, оба — номер один. Де Хеа некоторое время провел на родине, после были матчи сборных, так что он не играл около месяца. Он точно еще сыграет за «МЮ», — цитирует Сульшера BBC.

Сообщалось, что «МЮ» планирует расстаться с испанцем в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист участвовал в 29 матчах, пропустил 37 мячей.