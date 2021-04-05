Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер пообещал, что Де Хеа еще сыграет за «МЮ»

10:14
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал отсутствие вратаря Давида Де Хеа в очередном матче АПЛ. На воротах «красных дьяволов» все чаще стоит Дин Хендерсон.

«У нас два невероятных вратаря, оба — номер один. Де Хеа некоторое время провел на родине, после были матчи сборных, так что он не играл около месяца. Он точно еще сыграет за «МЮ», — цитирует Сульшера BBC.

Сообщалось, что «МЮ» планирует расстаться с испанцем в летнее трансферное окно. В текущем сезоне футболист участвовал в 29 матчах, пропустил 37 мячей.


 

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...