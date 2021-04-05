Сульшер прокомментировал травму Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о травме нападающего Маркуса Рэшфорда, которую он получил в матче АПЛ с «Брайтоном» (2:1). Игра проходила 4 апреля. Футболист забил гол и был заменен на 73-й минуте.

«Надеюсь, он сможет быстро восстановиться. Ему пришлось покинуть поле раньше времени, но он крепкий. Его гол был великолепен: сыграл спокойно и сдержанно. Маркус много работал над этим», — приводит слова Сульшера BBC.

После 30 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 14 очков. 8 апреля подопечные Сульшера сыграют с «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы.