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«МЮ» хочет расстаться с Де Хеа этим летом

12:50
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа этим летом может покинуть команду, сообщает The Mirror.

По данным источника, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер со следующего сезона хочет больше привлекать вратаря Дина Хендерсона и сделать его основным голкипером «МЮ».

Де Хеа — самый высокооплачиваемый футболист АПЛ, он получает 350 тысяч фунтов в неделю. «МЮ» может выплатить Де Хеа компенсацию, чтобы он согласился покинуть команду.

В текущем сезоне футболист участвовал в 29 матчах, пропустил 37 мячей.

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