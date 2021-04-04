«МЮ» хочет расстаться с Де Хеа этим летом
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа этим летом может покинуть команду, сообщает The Mirror.
По данным источника, главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер со следующего сезона хочет больше привлекать вратаря Дина Хендерсона и сделать его основным голкипером «МЮ».
Де Хеа — самый высокооплачиваемый футболист АПЛ, он получает 350 тысяч фунтов в неделю. «МЮ» может выплатить Де Хеа компенсацию, чтобы он согласился покинуть команду.
В текущем сезоне футболист участвовал в 29 матчах, пропустил 37 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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