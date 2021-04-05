Гвардиола: «ФИФА и УЕФА убивают футболистов, это уже слишком»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за напряженный календарь.

«Они убивают футболистов, это уже слишком. У нас не было недели покоя с начала сезона. Игроки — люди, а не машины. Я хочу, чтобы мои футболисты были здоровыми. Некоторые хотят играть каждый день, но невозможно выиграть все соревнования», — цитирует Гвардиолу BBC.

В 30 матчах чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 74 балла и занимает первое место в турнирной таблице.

Завтра, 5 апреля, «горожане» сыграют с «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).