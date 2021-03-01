Сульшер и Шоу избежали наказания за критику арбитров после матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер и защитник команды Люк Шоу избежали дисциплинарных взысканий от Футбольной ассоциации Англии (FA) за критику главного судьи матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0) Стюарта Аттвелла, сообщает The Athletic.

В первом тайме главный арбитр встречи принял решение не назначать пенальти в ворота лондонцев после того, как мяч угодил в руку хавбеку Каллуму Хадсону-Одои.

Шоу в послематчевом интервью заявил, что «Аттвелл не поставил пенальти, чтобы не вызвать лишних разговоров». Сульшер сказал, что «тренеры давят на судей своими жалобами на пенальти».

FA решила, что комментарии представителей «Манчестер Юнайтед» не нарушили никаких правил.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, набрав 50 очков в 26 турах. Команда Сульшера отстает на 12 очков от лидирующего «Манчестер Сити».