Салах может поехать на Олимпиаду

Главной тренер сборной Египта по футболу до 23 лет Шоки Гариб заявил о желании пригласить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на Олимпиаду в Токио.

«Салах — один из лучших игроков мира. Это нормально, что мы хотим вызвать его в состав олимпийской сборной. Начнем официальные переговоры с «Ливерпулем» после мартовского международного перерыва», — цитирует Ahram Online Гариба.

Если 28-летний форвард примет участие в Олимпийских играх, то он пропустит предсезонные сборы и начало АПЛ-2021/22, запланированное на 7 августа.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне Салах забил 24 мяча и отдал 4 голевые передачи в 38 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах