Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Экс-игрок «Ливерпуля» Кайт назвал Бруну Фернандеша лучшим футболистом мира

1 марта 2021, 23:27
Теги:

Бывший футболист «Ливерпуля» Дирк Кайт назвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша лучшим футболистом мира.

«Сейчас в мире нет футболистов сильнее Бруну Фернандеша», — цитирует Sky Sports Кайта.

Голландский вингер провел в «Ливерпуле» 6 сезонов, выиграл Кубок лиги и сыграл в финале Лиги чемпионов-2006/07.

Бруну Фернандеш в нынешнем сезоне провел 39 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир