Экс-игрок «Ливерпуля» Кайт назвал Бруну Фернандеша лучшим футболистом мира

Бывший футболист «Ливерпуля» Дирк Кайт назвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша лучшим футболистом мира.

«Сейчас в мире нет футболистов сильнее Бруну Фернандеша», — цитирует Sky Sports Кайта.

Голландский вингер провел в «Ливерпуле» 6 сезонов, выиграл Кубок лиги и сыграл в финале Лиги чемпионов-2006/07.

Бруну Фернандеш в нынешнем сезоне провел 39 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.