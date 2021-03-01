Экс-игрок «Ливерпуля» Кайт назвал Бруну Фернандеша лучшим футболистом мира
1 марта 2021, 23:27
Бывший футболист «Ливерпуля» Дирк Кайт назвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша лучшим футболистом мира.
«Сейчас в мире нет футболистов сильнее Бруну Фернандеша», — цитирует Sky Sports Кайта.
Голландский вингер провел в «Ливерпуле» 6 сезонов, выиграл Кубок лиги и сыграл в финале Лиги чемпионов-2006/07.
Бруну Фернандеш в нынешнем сезоне провел 39 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 голевых передач.
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