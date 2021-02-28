Сульшер обвинил тренеров АПЛ в давлении на судей после матча с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о давлении на судей и о возможном пенальти в матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

В первом тайме главный арбитр встречи принял решение не назначать пенальти в ворота лондонцев после того, как мяч угодил в руку хавбеку Каллуму Хадсону-Одои.

«Я уверен, что мы перестали получать пенальти после тех жалоб, которые поступали от тренеров месяц или два назад. Очевидно, что тренеры влияют на судей, хотя не должны этого делать», — цитирует Сульшера ESPN.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» пробил 8 пенальти, 7 из которых реализовал. В то же время в ворота «красных дьяволов» назначили 12 11-метровых, 10 из которых соперники «МЮ» забили.