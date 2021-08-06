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Сульшер: «Чемпионом Англии станет та команда, которая закончит сезон выше «Манчестер Сити»

20:56
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате Англии в новом сезоне.

«Нас ждет один из самых сильных сезонов в истории АПЛ.

Конечно, несколько лет за титул боролись «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но теперь «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратились и хорошо поработали. Мы должны оценивать себя как возможных претендентов на титул. Но это только гипотетически.

Команда, которая закончит сезон выше «Манчестер Сити», выиграет титул», — приводит слова Сульшера ВВС.

В сезоне-2020/21 «МЮ» занял второе место в АПЛ, а «Манчестер Сити» стал чемпионом страны.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/58097361

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