Сульшер: «Чемпионом Англии станет та команда, которая закончит сезон выше «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о борьбе за победу в чемпионате Англии в новом сезоне.

«Нас ждет один из самых сильных сезонов в истории АПЛ.

Конечно, несколько лет за титул боролись «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но теперь «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратились и хорошо поработали. Мы должны оценивать себя как возможных претендентов на титул. Но это только гипотетически.

Команда, которая закончит сезон выше «Манчестер Сити», выиграет титул», — приводит слова Сульшера ВВС.

В сезоне-2020/21 «МЮ» занял второе место в АПЛ, а «Манчестер Сити» стал чемпионом страны.