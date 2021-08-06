Матеус Перейра продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Вингер английского «Вест Бромвича» Матеус Перейра перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает сайт арабского клуба.

В минувшем сезоне Перейра был лидером атаки «Вест Брома». На его счету 33 матчса за клуб, в которых он забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее бразилец объявил о своем желании уйти из «Вест Бромвича» в летнее трансферное окно. Клуб по итогам прошлого сезона вылетел в чемпиошип.