Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матеус Перейра продолжит карьеру в Саудовской Аравии

20:38
Теги:

Вингер английского «Вест Бромвича» Матеус Перейра перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает сайт арабского клуба.

В минувшем сезоне Перейра был лидером атаки «Вест Брома». На его счету 33 матчса за клуб, в которых он забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее бразилец объявил о своем желании уйти из «Вест Бромвича» в летнее трансферное окно. Клуб по итогам прошлого сезона вылетел в чемпиошип.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карпин заявил, что Марио Фернандес готов играть за сборную России
Актер Даниил Страхов вслед за отцом лишился матери
Опубликовано видео побега заключенных из изолятора в Истре
Без шума и крови: хронология побега заключенных из изолятора в Истре
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд