Матеус Перейра продолжит карьеру в Саудовской Аравии
20:38
Вингер английского «Вест Бромвича» Матеус Перейра перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает сайт арабского клуба.
В минувшем сезоне Перейра был лидером атаки «Вест Брома». На его счету 33 матчса за клуб, в которых он забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее бразилец объявил о своем желании уйти из «Вест Бромвича» в летнее трансферное окно. Клуб по итогам прошлого сезона вылетел в чемпиошип.
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