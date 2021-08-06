«Кристал Пэлас» подписал контракт с защитником Натаниэлом Клайном
21:12
«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником Натаниэлом Клайном.
Новое соглашение между лондонским клубом и 30-летним футболистом рассчитано на сезон-2021/22. Игрок пребывал в статусе свободного агента с 1 июля.
Клайн — воспитанник «Кристал Пэлас». Он вернулся в родной клуб осенью 2020 года после окончания срока действия контракта с «Ливерпулем».
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