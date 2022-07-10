Стерлинг в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» в ближайшее время станет футболистом «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб уже запланировал медицинское обследование для 27-летнего англичанина.

Вчера, 9 июля сообщалось, что «Челси» заплатит за футболиста 45 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов фунтов с учетом бонусов. Контракт игрока будет рассчитан до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 63 миллиона фунтов, контракт игрока действует до конца июня 2023 года.