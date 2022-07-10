«Ньюкасл» предложил «Реалу» 25 миллионов евро за Асенсио
«Ньюкасл» хочет подписать нападающего «Реала» Марко Асенсио, сообщает Fichajes.
По данным источника, английский клуб предложил 25 миллионов евро за 26-летнего испанца. Сообщается, что мадридцы хотят получить за игрока как минимум 30 миллионов евро.
Асенсио перешел в «Реал» в июле 2015 года. В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Королевский клуб».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.
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4
|Тоттенхэм
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12
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13
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14
|Астон Вилла
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15
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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Вест Хэм – Ман. Сити
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