«Ньюкасл» предложил «Реалу» 25 миллионов евро за Асенсио

«Ньюкасл» хочет подписать нападающего «Реала» Марко Асенсио, сообщает Fichajes.

По данным источника, английский клуб предложил 25 миллионов евро за 26-летнего испанца. Сообщается, что мадридцы хотят получить за игрока как минимум 30 миллионов евро.

Асенсио перешел в «Реал» в июле 2015 года. В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Королевский клуб».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.