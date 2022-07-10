«Вольфсбург» отказался продавать форварда Мармуша в «Брентфорд»

«Брентфорд» интересуется нападающим «Вольфсбурга» Омаром Мармушем, сообщает Sky Germany.

По данным источника, немецкий клуб уже отклонил первое предложение английской команды, однако переговоры могут продолжиться.

Сообщается, что «Вольфсбург» хочет получить за Мармуша около 10 миллионов евро. Контракт 23-летнего египтянина с клубом действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Мармуш выступал за «Штутгарт» на правах аренды, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 23 матчах за «швабов».