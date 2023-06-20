«Манчестер Юнайтед» готов продать Фреда в «Фулхэм» за 20 миллионов фунтов стерлингов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред может продолжить карьеру в «Фулхэме», утверждает The Telegraph.

По информации источника, манкунианцы хотят получить за 30-летнего бразильца около 20 миллионов фунтов стерлингов. «Фулхэм» не готов платить такую сумму, но надеется достичь компромисса в переговорах.

Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел 56 матчей за команду во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «МЮ» истекает летом 2024 года.