«Ньюкасл» хочет приобрести Мэддисона как можно быстрее

«Ньюкасл» намерен решить вопрос с переходом полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона на этой неделе, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Мэддисон — главная цель клуба на это лето. В «Ньюкасле» не хотят, чтобы переговоры затянулись. Решение о переходе полузащитника должно быть принято в самое ближайшее время.

В игроке также заинтересован «Тоттенхэм».

Мэддисон в прошлом сезоне провел за «Лестер» 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.