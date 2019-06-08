СМИ: "Ювентус" выплатит пять миллионов евро "Челси" за Сарри

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри согласился возглавить "Ювентус", утверждает The Guardian. По информации СМИ, "бьянконери" выплатят лондонцам 5 миллионов евро за 60-летнего итальянца.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19. Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы, а также дошли до финала Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Ювентус" в ближайшее время.

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