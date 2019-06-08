Источник: Сарри подпишет трехлетний контракт с "Ювентусом" на следующей неделе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри на следующей неделе возглавит "Ювентус", сообщает The Guardian. Речь идет о трехлетнем контракте. Туринский клуб надеется, что итальянский специалист договорится с лондонцами о расторжении соглашения.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19. Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы, а также дошли до финала Кубка лиги.

На пост главного тренера "Челси" претендуют Аллегри, Фрэнк Лэмпард ("Дерби Каунти"), Лоран Блан, Хави Грасия ("Уотфорд") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

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