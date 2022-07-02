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Сегодня, 15:47

Шотландский защитник «Болоньи» Хики близок к переходу в «Брентфорд»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Брентфорд» близок к покупке защитника «Болоньи» Аарона Хики, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб согласовал трансфер 20-летнего шотландца за 14 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти в зависимости от выступлений футболиста благодаря потенциальным бонусным выплатам.

Сообщается, что «Брентфорд» подпишет контракт с игроком на 5 лет. Защитник прилетит в Англию на следующей неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение с новой командой.

В сезоне-2021/22 Хики забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Болонью».

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1543202331688329225
Футбол
ФК Болонья
ФК Брентфорд
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