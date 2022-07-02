«Эвертон» подписал контракт на 4 года с защитником «Бернли» Тарковски
«Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Тарковски.
Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца июня 2026 года.
Предыдущей командой Тарковски был «Бернли», за который он выступал с февраля 2016 года. Футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.
В прошлом сезоне Тарковски принял участие в 37 матчах «Бернли», на его счету 1 гол, 2 результативных передачи и 12 желтых карточек.
Источник: https://www.evertonfc.com/news/2664598
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
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