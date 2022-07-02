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Сегодня, 15:37

«Эвертон» подписал контракт на 4 года с защитником «Бернли» Тарковски

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джеймс Тарковски.
Фото ФК «Эвертон»

«Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Тарковски.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца июня 2026 года.

Предыдущей командой Тарковски был «Бернли», за который он выступал с февраля 2016 года. Футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В прошлом сезоне Тарковски принял участие в 37 матчах «Бернли», на его счету 1 гол, 2 результативных передачи и 12 желтых карточек.

Источник: https://www.evertonfc.com/news/2664598
Футбол
ФК Бернли
ФК Эвертон
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