«Эвертон» подписал контракт на 4 года с защитником «Бернли» Тарковски

«Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником Джеймсом Тарковски.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано до конца июня 2026 года.

Предыдущей командой Тарковски был «Бернли», за который он выступал с февраля 2016 года. Футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В прошлом сезоне Тарковски принял участие в 37 матчах «Бернли», на его счету 1 гол, 2 результативных передачи и 12 желтых карточек.