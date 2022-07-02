Харви Эллиотт будет выступать за «Ливерпуль» под 19-м номером со следующего сезона

«Ливерпуль» объявил о смене игрового номера у полузащитника Харви Эллиотта.

С сезона-2022/23 19-летний англичанин будет выступать под 19-м номером. Ранее футболист играл в майке с номером 67.

Харви Эллиотт перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за мерсисайдцев.