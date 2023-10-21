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21 октября, 23:59

«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Далота обыграл «Шеффилд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ — 2:1.

На 28-й минуте счет открыл полузащитник гостей Скотт Мактоминей. Спустя 6 минут Олли Макберни с пенальти сравнял счет. Победу манкунианцам принес гол Диогу Далота на 77-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками поднялся на восьмое место в АПЛ. «Шеффилд» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Англии.

В следующем туре «МЮ» на своем поле примет «Манчестер Сити». Игра пройдет 29 октября. «Шеффилд» на день ранее на выезде сыграет с «Арсеналом».

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 22:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:2
Манчестер Юнайтед

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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Палмер — о ничьей с «Арсенлом»: «Мы очень разочарованы, что не набрали три очка»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
10
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 9 0 1 8 7-24 1
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 2 : 2
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 1 : 2
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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