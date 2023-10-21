«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Далота обыграл «Шеффилд»

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ — 2:1.

На 28-й минуте счет открыл полузащитник гостей Скотт Мактоминей. Спустя 6 минут Олли Макберни с пенальти сравнял счет. Победу манкунианцам принес гол Диогу Далота на 77-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками поднялся на восьмое место в АПЛ. «Шеффилд» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Англии.

В следующем туре «МЮ» на своем поле примет «Манчестер Сити». Игра пройдет 29 октября. «Шеффилд» на день ранее на выезде сыграет с «Арсеналом».