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Сегодня, 00:27

Магуайр — о смерти Бобби Чарльтона: «Он — абсолютная легенда клуба. Нам будет не хватать его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал уход из жизни легенды манкунианцев Бобби Чарльтона.

«Прежде всего, это очень печальный день. Мы, конечно, узнали об этом (о смерти Бобби Чарльтона, — прим. «СЭ») сегодня днем, и подготовка к игре сильно ударила по нам. Сэр Бобби часто приходил в раздевалку и всячески поддерживал. Он — абсолютная легенда клуба. Он всегда приходил, если мы выигрывали или проигрывали, но его присутствие действительно ощущалось. Нам будет не хватать его, всему миру будет не хватать его», — приводит слова Магуайра ВВС.

Также защитник высказался о победе над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 9-го тура АПЛ.

«Они застали нас врасплох своей расстановкой, но мне показалось, что мы адаптировались. Я знаю, что мы можем играть лучше, чем сегодня, но это важная победа», — сказал Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти Чарльтона 21 октября. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года умер в возрасте 86 лет.

Бобби Чарльтон. Не стало легенды футбола сэра Бобби Чарльтона. Он был последним из тех, кто выжил в мюнхенской катастрофе

Бобби Чарльтон
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
2
 Арсенал 9 6 3 0 18-8 21
3
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
4
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
5
 Ньюкасл 9 5 1 3 24-9 16
6
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
7
 Брайтон 9 5 1 3 22-18 16
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
10
 Челси 9 3 3 3 13-9 12
11
 Кр. Пэлас 9 3 3 3 7-11 12
12
 Вулверхэмптон 9 3 2 4 11-15 11
13
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
14
 Брентфорд 9 2 4 3 14-12 10
15
 Нот. Форест 9 2 4 3 10-12 10
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 9 1 2 6 8-17 5
18
 Бернли 9 1 1 7 7-23 4
19
 Борнмут 9 0 3 6 6-20 3
20
 Шеффилд Юн. 9 0 1 8 7-24 1
Результаты / календарь
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38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 1 : 2
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 3 : 0
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 1
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 4 : 0
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 2 : 2
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 2 : 2
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 1 : 2
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 6
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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