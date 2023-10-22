Магуайр — о смерти Бобби Чарльтона: «Он — абсолютная легенда клуба. Нам будет не хватать его»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал уход из жизни легенды манкунианцев Бобби Чарльтона.

«Прежде всего, это очень печальный день. Мы, конечно, узнали об этом (о смерти Бобби Чарльтона, — прим. «СЭ») сегодня днем, и подготовка к игре сильно ударила по нам. Сэр Бобби часто приходил в раздевалку и всячески поддерживал. Он — абсолютная легенда клуба. Он всегда приходил, если мы выигрывали или проигрывали, но его присутствие действительно ощущалось. Нам будет не хватать его, всему миру будет не хватать его», — приводит слова Магуайра ВВС.

Также защитник высказался о победе над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 9-го тура АПЛ.

«Они застали нас врасплох своей расстановкой, но мне показалось, что мы адаптировались. Я знаю, что мы можем играть лучше, чем сегодня, но это важная победа», — сказал Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти Чарльтона 21 октября. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года умер в возрасте 86 лет.