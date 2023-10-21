Палмер — о ничьей с «Арсенлом»: «Мы очень разочарованы, что не набрали три очка»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о матче против «Арсенала» (2:2) в 9-м туре АПЛ.

«Мы, очевидно, очень разочарованы тем, что не набрали три очка, но «Арсенал» — очень хорошая команда, одна из лучших в лиге. Мы сошлись с ними лицом к лицу.

Есть еще много областей, в которых мы можем стать сильнее. Мы движемся в правильном направлении, это еще не конец», — приводит слова Палмера BBC.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Брентфорд», а «Арсенал» дома сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Оба матча пройдут 28 октября.