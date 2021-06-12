Саутгейт сохранит работу в сборной Англии вне зависимости от результата на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сохранит работу в национальной команде вне зависимости от результата на Евро-2020, сообщает The Times.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии доверяет 50-летнему специалисту и намерена возложить на него работу по созданию конкурентоспособной команды к ЧМ-2022. В организации довольны тем, что Саутгейт подводит молодых футболистов к игре на международном уровне.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией.