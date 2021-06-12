Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» ведет переговоры по новому контракту с Тирни

08:42
Теги:

«Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Кираном Тирни, сообщает Football London.

По информации источника, «канониры» уже ведут переговоры с 24-летним шотландцем по поводу нового соглашения на улучшенных условиях. В клубе рассчитывают на футболиста как твердого игрока основы на долгие годы и ценят его лидерские качества.

В сезоне-2020/21 Тирни провел 38 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.football.london/arsenal-fc/news/arsenal-defender-new-contract-arteta-20796535

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гимнастка Солдатова опубликовала фото в черных трусиках
Бельгия — Россия: прогноз Владимира Пономарева на матч Евро-2020
Евро-2020: результат матча 11 июня
«Фулхэм» отказался продавать Митровича в московское «Динамо» за 18,5 миллиона евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд