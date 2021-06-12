«Арсенал» ведет переговоры по новому контракту с Тирни
08:42
«Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Кираном Тирни, сообщает Football London.
По информации источника, «канониры» уже ведут переговоры с 24-летним шотландцем по поводу нового соглашения на улучшенных условиях. В клубе рассчитывают на футболиста как твердого игрока основы на долгие годы и ценят его лидерские качества.
В сезоне-2020/21 Тирни провел 38 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2024 года.
Дополнительная информация:
https://www.football.london/arsenal-fc/news/arsenal-defender-new-contract-arteta-20796535
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