«Арсенал» ведет переговоры по новому контракту с Тирни

«Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Кираном Тирни, сообщает Football London.

По информации источника, «канониры» уже ведут переговоры с 24-летним шотландцем по поводу нового соглашения на улучшенных условиях. В клубе рассчитывают на футболиста как твердого игрока основы на долгие годы и ценят его лидерские качества.

В сезоне-2020/21 Тирни провел 38 матчей за «Арсенал», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро. Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2024 года.