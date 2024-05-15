«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче перенесенного 34-го тура АПЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Кобби Майну, Амад Диалло и Расмус Хейлунн. У гостей отметились Энтони Гордон и Льюис Холл.

«МЮ» прервал серию из двух поражению в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 57 очков и не смогла опередить «Ньюкасл» (57 очков и 7-е место) в турнирной таблице чемпионата — 8-е место.