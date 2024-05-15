«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче перенесенного 34-го тура АПЛ — 3:2.
У хозяев голы забили Кобби Майну, Амад Диалло и Расмус Хейлунн. У гостей отметились Энтони Гордон и Льюис Холл.
«МЮ» прервал серию из двух поражению в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 57 очков и не смогла опередить «Ньюкасл» (57 очков и 7-е место) в турнирной таблице чемпионата — 8-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75-62
|60
|
7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81-60
|57
|
8
|МЮ
|37
|17
|6
|14
|55-58
|57
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55-60
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|- : -
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|- : -
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8
Новости