«Челси» обыграл «Брайтон» и поднялся на шестое место в АПЛ

«Челси» на выезде победил «Брайтон» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 34-й минуте открыл Коул Палмер. На 64-й минуте преимущество лондонцев удвоил Кристофер Нкунку.

В концовке гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Рис Джеймс.

На 90+8-й минуте хозяева отыграли один мяч, отличился Данни Уэлбек.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

В заключительном туре АПЛ «Челси» на своем поле примет «Борнмут», а «Брайтон» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 мая.