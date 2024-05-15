Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

15 мая, 23:53

«Челси» обыграл «Брайтон» и поднялся на шестое место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристофер Нкунку.
Фото Reuters

«Челси» на выезде победил «Брайтон» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 34-й минуте открыл Коул Палмер. На 64-й минуте преимущество лондонцев удвоил Кристофер Нкунку.

В концовке гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Рис Джеймс.

На 90+8-й минуте хозяева отыграли один мяч, отличился Данни Уэлбек.

«Челси» (60 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Ньюкасл» (57). «Брайтон» (48) остается десятым в турнирной таблице.

В заключительном туре АПЛ «Челси» на своем поле примет «Борнмут», а «Брайтон» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе игры пройдут 19 мая.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 21:45. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:2
Челси

Источник: Таблица АПЛ
Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
Коул Палмер
1
0
Читайте также
Леонид Слуцкий во второй раз подряд признан тренером месяца в Китае
Путин поблагодарил Матыцина за работу
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руни – о возможном отказе от ВАР в АПЛ: «Пожалуйста! Это лишает удовольствия от игры»

«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 27 7 3 93-33 88
2
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 37 19 6 12 71-61 63
6
 Челси 37 17 9 11 75-62 60
7
 Ньюкасл 37 17 6 14 81-60 57
8
 МЮ 37 17 6 14 55-58 57
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 37 12 12 13 55-60 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 - : -
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 - : -
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 - : -
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 - : -
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Родри

Родри

Манчестер Сити

 33 1 8
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости