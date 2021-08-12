«Саутгемптон» принял предложение «Лестера» по защитнику Вестергору
08:36
«Саутгемптон» согласился продать защитника Янника Вестергора в «Лестер», сообщает Daily Echo.
По информации источника, «святые» приняли предложение «лис» по 29-летнему датчанину в размере 15 миллионов фунтов. «Лестер» рассматривает защитника в качестве замены Уэсли Фофана, который выбыл на длительный срок из-за травмы.
В сезоне-2020/21 Вестергор провел 32 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 16,2 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.dailyecho.co.uk/sport/19507194.saints-accept-15million-bid-leicester-jannik-vestergaard/
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