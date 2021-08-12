«Саутгемптон» принял предложение «Лестера» по защитнику Вестергору

«Саутгемптон» согласился продать защитника Янника Вестергора в «Лестер», сообщает Daily Echo.

По информации источника, «святые» приняли предложение «лис» по 29-летнему датчанину в размере 15 миллионов фунтов. «Лестер» рассматривает защитника в качестве замены Уэсли Фофана, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

В сезоне-2020/21 Вестергор провел 32 матча за «Саутгемптон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 16,2 миллиона фунтов.