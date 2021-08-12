Батшуайи уйдет из «Челси»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи этим летом, скорее всего, покинет клуб, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Действующий контракт бельгийца рассчитан до 2022 года.

Главный тренер синих Томас Тухель не рассчитывает на бельгийского форварда в этом сезоне.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды играл за «Кристал Пэлас». В 20 матчах он забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.