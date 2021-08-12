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Батшуайи уйдет из «Челси»

07:47
Миши Батшуайи. Фото Instagram
Миши Батшуайи. Фото Instagram
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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи этим летом, скорее всего, покинет клуб, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Действующий контракт бельгийца рассчитан до 2022 года.

Главный тренер синих Томас Тухель не рассчитывает на бельгийского форварда в этом сезоне.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды играл за «Кристал Пэлас». В 20 матчах он забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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