Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден пропустит около месяца из-за травмы ноги

08:47
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сообщил, что пропустит около месяца из-за травмы ноги.

«Нога все еще немного болит. Было жаль заработать травму перед финалом Евро, но сейчас я усиленно работаю в зале, чтобы восстановиться. Надеюсь, все скоро пройдет и я вернусь на поле. Сколько я пропущу? Думаю, 3-4 недели», — приводит Sky Sports слова Фодена.

В сезоне-2020/21 Фоден провел 50 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 16 голов и 10 результативных передач. Также 21-летний футболист дошел до финала Евро-2020 в составе сборной Англии.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11679/12379096/phil-foden-foot-injury-means-man-city-star-will-miss-next-three-to-four-weeks

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Емельяненко будет драться с Тарасовым. Что известно о бое
Стала известна причина распада группы "Тату"
Врачи назвали особенности кашля при COVID-19
Похудевшая недавно Картункова внезапно поправилась
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд