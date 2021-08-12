Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден пропустит около месяца из-за травмы ноги
08:47
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден сообщил, что пропустит около месяца из-за травмы ноги.
«Нога все еще немного болит. Было жаль заработать травму перед финалом Евро, но сейчас я усиленно работаю в зале, чтобы восстановиться. Надеюсь, все скоро пройдет и я вернусь на поле. Сколько я пропущу? Думаю, 3-4 недели», — приводит Sky Sports слова Фодена.
В сезоне-2020/21 Фоден провел 50 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 16 голов и 10 результативных передач. Также 21-летний футболист дошел до финала Евро-2020 в составе сборной Англии.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11679/12379096/phil-foden-foot-injury-means-man-city-star-will-miss-next-three-to-four-weeks
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