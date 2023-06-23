Ряд клубов АПЛ заинтересован в форварде «Ковентри» Дьокереше

Нападающий «Ковентри» Виктор Дьокереш может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ, сообщает Daily Mail.

В 25-летнем шведе заинтересованы «Брентфорд», «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Также на футболиста претендует лиссабонский «Спортинг».

В сезоне-2022/23 Дьокереш забил 22 гола и сделал 12 результативных передач в 50 матчах за «Ковентри» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.