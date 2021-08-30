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Русский вратарь приступил к тренировкам в молодежке лондонского «Арсенала»

17:11
Алексей Рохас Федорущенко. Фото Twitter Алексей Рохас Федорущенко. Фото Twitter
Алексей Рохас Федорущенко. Фото Twitter
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Алексей Рохас Федорущенко, выступавший за юношескую команду «Арсенала», за месяц до своего 16-летия переведен в молодежку лондонского клуба. Русский вратарь, который имеет право выступать за одну из трех сборных (России, Колумбии и Англии), некоторое время назад пообещал Бернду Лено отобрать у него место в основном составе первой команды и пока делает все, чтобы сдержать то обещание.

Об этом необычном футболисте «СЭ» подробно писал в марте 2021 года, сделав с Рохасом Федорущенко большое интервью.

Алексея уже приглашали в юношеские сборные Колумбии и Англии, но он пока не участвовал в официальных турнирах. Связывались с ним и скауты РФС, но сыграть за российскую сборную не удалось из-за ковидных ограничений.

Пока Эль Русо («русский» — так прозвали его в Колумбии, на родине отца) не сделал окончательный выбор, за команду какой страны выступать.

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Александр Бобров все материалы автора

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