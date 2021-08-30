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Виллиан отказал «Лиону» и перейдет в «Коринтинас»

17:58
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Нападающий «Арсенала» Виллиан получил предложение от «Лиона». Однако 32-летний бразилец ответил отказом французскому клубу и готовится подписать контракт с «Коринтиансом», сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что «Арсенал» готов бесплатно отпустить форвада, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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