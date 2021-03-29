В лондонском «Арсенале» есть вратарь для сборной России. Пока он выступает за... Колумбию

Рассказываем необычную историю русско-английского колумбийца Алексея Рохаса Федорущенко, который учился у Петра Чеха и Давида Оспины.

— Он тренировался в «Челси», но ушел в «Арсенал». Скауты синих теперь кусают локти

— Ему нравится Санкт-Петербург, а его дедушка и бабушка живут в Челябинске

— Он уже заключил контракты с «Арсеналом» и производителем вратарской экипировки

— За ним следят скауты сборной Англии, он играл в товарищеских матчах за Колумбию и отправил свою анкету в РФС

— Он говорит на трех языках и ведет аккаунты в социальных сетях на английском, испанском и русском

— Его предложения относительно работы базы академии клуба учли руководители «Арсенала»

— Он хочет стать тренером, прошел первые курсы при Футбольной ассоциации, начал работать с командой и тренировать вратарей «канониров» младшего возраста

— Свои услуги ему предлагали агенты из Англии, Колумбии, США, Италии, Испании

Нет, речь, конечно, не о русскоязычном вратаре первой команды «Арсенала» Бернде Лено, чьи родители уехали в Германию из Анапы. Все, что перечислено выше, относится к Алексею Рохасу Федорущенко, которому еще нет 16 лет..

Эль Русо

В прошлом году колумбийские СМИ всколыхнула новость о новом вратаре юношеской сборной. В различных печатных изданиях и на телевидении стали писать об игроке, которому дали прозвище Эль Русо — «русский».

— Такого они еще никогда не видели. Очень необычно — в сборной появился русский колумбиец, говорящий по-испански, — рассказывает Алексей Рохас Федорущенко. Русский по матери и колумбиец — по отцу.

— Что дальше? За кого будешь играть?

— Пока за Колумбию. В этом году должны пройти несколько сборов. В марте собирались провести Кубок Южной Америки. Но матчи из-за ковида перенесли. Видимо, состоятся во второй половине года.

— Сколько раз за всю жизнь ты бывал в Колумбии?

— Три раза. В России намного чаще.

— С чем у тебя ассоциируется наша страна. Какая первая мысль, когда слышишь это слово?

— Вспоминаю бабушку и дедушку. Раньше мы каждый год к ним ездили, здорово время проводили. В России чаще всего был именно в Челябинске. Однажды ездили в Санкт-Петербург, там очень красиво.

Алексей и Ромео с дедушкой. Фото из личного архива

Как таковой выбор сейчас не стоит — Россия или Колумбия. В российскую сборную Алексея еще не позвали. А в Колумбии ему понравилось — и организация, и отношение людей. Его очень хорошо приняли и поддержали. Тренер теперь постоянно звонит, интересуется, как складывается жизнь. А родители Юлия и Фернандо по-прежнему надеются, что у Рохаса Федорущенко появится возможность сыграть за Россию.

Страну, чьим послом он невольно стал в своей школе. Алексей знает историю России, при случае делится знаниями с другими школьникам. Однажды он учил других русским словам. Им понравилось, до сих пор подходят и спрашивают новые.

РФС

— Ты отправлял свои данные в РФС?

— В августе прошлого года разместил на сайте РФС резюме и ссылку на мое видео. Через день позвонил Сергей Пестряков, он занимается селекцией. Завязалась переписка. С тех пор мы на связи. Меня хотели пригласить на несколько сборов — в Турцию, Санкт-Петербург и Испанию. Но из-за ковида не получилось.

— А в Колумбии ты уже играл за сборную?

— Играл, но только товарищеские матчи.

— Быстро перешел на испанский? Без проблем командовал игроками?

— Да. Мне помогли тренеры, подсказали некоторые термины. Я всех футбольных слов на испанском не знал. Но через день быстро привык. В Колумбии играл за 17-летних. Это хорошая возможность для моего развития. Они старше, сильнее, играть сложнее.

Сборная Англии

— Если не ошибаюсь, ты пробовался в сборной Англии?

— Да, год назад. Прошел два сбора.

— Ты приехал, потренировался, поиграл, а дальше что?

— Тут в 15-16 лет стараются пригласить и посмотреть как можно больше разных кандидатов со всей страны. А уже в 17 лет создают основную команду для чемпионатов Европы и мира. Но просмотр никогда не прекращается — за тобой следят, следят за тем, как играешь в клубе.

— После первых сборов 15-16-летних они не говорят, кто потом точно попадет в команду, — поясняет мама. — То есть до 17 лет ты не знаешь, выбрали тебя или нет.

— В кого ты такой высокий — в папу?

— Нет, папа невысокий. Это я в прадедушку — дедушку моей мамы, Федора Федорущенко. Его рост был 1 метр и 90 сантиметров. Так что я еще вырасту (улыбается). А вес сейчас — 73 килограмма.

Алексей Рохас Федорущенко. Фото из личного архива

Родился в Англии, говорит на испанском, русском и английском

Алексей появился на свет 28 сентября 2005 года в английском Базилдоне (это к востоку от Лондона). Его фамилия двойная — Рохас (по папе) и Федорущенко (по маме). У испанцев и испаноговорящих народов принято давать ребенку фамилии и отца, и матери.

— Как вы оказались в Англии? — спрашиваю у Юлии.

— Приехала по стипендии Британского союза в 2001 году. Когда еще жила в России, участвовала в конкурсе, победила и получила право на учебу в магистратуре университета в Ланкастере. Отучилась, получила степень, практически сразу нашла работу. Компания проспонсировала рабочую визу. С тех пор живу и работаю в Англии.

А с мужем мы познакомились еще до этого. На новогодней вечеринке в Швейцарии в 1997 году. Я была там в гостях у друзей, а Фернандо приехал по студенческому обмену.

— История для киносценария...

— И этот рассказ можно продолжать и продолжать... (смеется). Мы очень необычная семья.

...Родители Юлии Людмила Валентиновна и Геннадий Федорович живут в Челябинске.

— Много раз гостили у них. Играл в футбол с дедушкой, ходили за грибами, — вспоминает Алексей. — Там же живет мой крестный папа.

— Ты православный?

— Да, мы крестили сына в России, — отвечает мама. — В русской православной церкви. Папа не возражал. А мы с Фернандо венчанные — венчались в церкви в Афинах.

— У вас же есть еще младший сын, это так?

— Да, Ромео. Ему 13 лет.

— То есть имя старшему дала мама, а младшему — папа?

— Обоих так назвал папа. Первому сыну искали русское имя. Договорились, что будет Алексей.

— Какой хороший папа...

— А воспитываются дети в трех культурах — русской, колумбийской и, поскольку мы живем в Англии, английской. Дети считают себя многонациональными. Что скажешь, Леша?

— Да, так и есть. Берем лучшее из каждой культуры, — вступает в разговор старший сын. — Этим отличаемся от других. Я говорю по-английски, по-русски и по-испански (беседа шла на русском, иногда Алексей вставлял английские слова. — Прим.А.Б.). Это уже помогло в жизни и еще больше поможет в дальнейшем.

— Но так или иначе, наверное, у тебя один язык основной. Во сне ты говоришь на английском? Сны видишь на каком языке?

— Да, основной — английский. Конечно, в течение дня больше общаюсь на этом языке. На тренировках, на играх, в школе. А дома мы говорим на испанском с папой и русском — с мамой. На каком языке думаю? Сейчас, когда говорю по-русски, думаю на русском. (Оба сына сначала заговорили на русском и испанском, а английский возник, когда они пошли в сад и стали общаться со сверстниками. — Прим. А.Б.)

Алексей и Ромео. Фото из личного архива

Играет в футбол с трех лет

Футболом Алексей занимается с трех лет. Пробовал себя и в других видах спорта — плавании, теннисе. Но победил футбол. И уже не первый год вся жизнь строится вокруг него.

Дети Рохас Федорущенко воспитаны самостоятельными. Умеют готовить. В школу ездят на школьном автобусе в соседний город. Алексей сдавал специальный экзамен, чтобы его туда приняли. Сейчас один из лучших учеников.

На тренировки возит папа. Раз в неделю «Арсенал» оплачивает услуги такси. Из-за ковида родителей сейчас не пускают на территории академии и школы. Матчей не было с декабря, но вот-вот начнутся. Пока без зрителей, без родителей. Детей регулярно тестируют — по два раза в неделю и в школе, и в академии.

Алексея заметили в играх на городских турнирах. Несколько лет он занимался в футбольном центре «Челси», на следующий уровень, в академию, его не перевели. На тот момент в команде были вратари его возраста, вакансий не осталось. Но скауты «Челси» продолжают общаться с отцом Алексея, следят за карьерой вратаря.

- Сначала я играл в футбол с папой. С ним вместе смотрели матчи по телевизору. Лет в пять попал в детскую команду. Был не только вратарем — выступал на разных позициях. Но больше всего понравилось играть в воротах. Большая ответственность, нужно быть лидером. У меня хорошо получается руководить игроками, налаживать с ними коммуникацию. Я всегда командую на поле. Это мое качество очень нравится тренерам и игрокам. Фактически я действую как еще один тренер, играющий тренер, — рассказывает Алексей.

— Есть разные вратарские школы. Вратари отличаются друг от друга. Где ты прошел свою школу, кто показал тебе, как действовать? Тебе ставили игру в «Челси» или еще раньше?

— Это был не один человек. Мой папа был вратарем, он начал давать мне уроки. Потом были занятия с разными тренерами, я ездил на «кампы» (короткие футбольные курсы, футбольные лагеря. — Прим. А.Б.). Тренировался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас», «Челси», «Уотфорда»... Было много разных тренеров, у каждого чему-то учился, от каждого брал что-то полезное.

— Это не академии, это школы как бы на уровень ниже, где занимаются талантливые ребята. За ними наблюдают, а потом уже переводят в академию, — добавляет мама. — Ну а сейчас Алексей — уже игрок академии «Арсенала». Он также занимался с частными тренерами, брал частные уроки.

— Так принято в Англии?

— Да. Когда ты начинаешь и хочешь развиваться, ищешь тренеров, кто поможет тебе. Частным образом занимались с вратарями и тренерами вратарей.

— За отдельную плату.

— Да.

— Чему-то научился в Колумбии, — продолжает Алексей. — Там совсем другой вратарский стиль. Новой технике меня учил Карлос Перес, он играл вратарем в колумбийском чемпионате. Научил тому, чего я здесь, в Англии и в Европе, никогда не делал.

— Например?

— Показал, как быстрее вскакивать с газона. Его уроки мне очень помогли.

— Что у тебя лучше получается — игра на линии, игра на выходах, игра ногами? Хорошо ли ты прыгаешь, далеко ли выбиваешь мяч?

— Хорошо играю ногами и делаю передачи.

— Ты левша?

— Основная нога — правая, но могу играть и левой. Второе сильное качество — коммуникация, управление игроками. Я не перестаю разговаривать с ними, всегда помогаю, стараюсь подсказать, какую позицию выбрать.

— Ты основной вратарь в «Арсенале»?

— Да. И есть еще второй — запасной. Выступаю за команду 15-летних, но играю и за 16-летних.

— Всего два вратаря?

— В этом возрасте так (всего в команде 15-16 человек, раньше было больше, набирали до 23, но в последние пару лет оставили только лучших. — Прим. А.Б.). А в команде 18-летних уже три-четыре вратаря.

— Тренировки шесть раз в неделю и один день выделяется на матчи?

— Чаще всего тренируемся три раза в неделю. Иногда четыре.

Алексей Рохас Федорущенко в сборной Колумбии. Фото из личного архива

Стать хорошими людьми

— Не мало?

— Но мы еще учимся в школе. Тренируемся по три часа в день. Когда окончим школу, лет с 17 начнем заниматься каждый день. В «Арсенале» учебе придают очень большое значение. Ты должен развиваться не только как футболист, но и как человек. Академию возглавляет Пер Мертезакер, тот самый Мертезакер, который был капитаном «Арсенала» и выиграл со сборной Германии чемпионат мира в Бразилии. Он всегда говорит, что мы в первую очередь должны стать хорошими людьми.

... Этот 15-летний юноша уже на полном серьезе говорит о своем будущем. Считает, что футболисту неправильно жить только сегодняшним днем, нужно заранее обеспокоиться по поводу того, чем займешься после окончания карьеры. Алексею нравится тренировать. Надеется стать либо тренером, либо директором футбольного клуба.

Летом прошлого года он окончил тренерские курсы при Футбольной ассоциации. Его взяли в виде исключения — обычно принимают с 16 лет. Знания применяет не только в своей команде. Он также дает частные уроки вратарям младшего возраста, а когда есть возможность, помогает футбольной команде младшего брата, тренирует ее. В «Арсенале» ему разрешили разрабатывать планы тренировок юных вратарей — 9-10-летних. Сам планировал занятия, сам занимался с детьми.

— Мне кажется, замечательно, что у него в 15 лет есть столько идей. Это отличает его от тех детей, которые не знают, чем займутся после окончания школы, — считает мама.

... Послушал его интервью на Sky Sports . В онлайне с ним встретился 19-летний игрок «Арсенала» Букайо Сака. Говорили на тему экологии. Точнее, говорил только Алексей.

С прошлого года он входит в своеобразную группу лидеров — от каждой команды «Арсенала» в нее вошли по два человека. Обсуждают разные идеи, предлагают разные вещи. В прошлом году в основном речь шла о борьбе с расизмом. Сейчас одна из главных тем — охрана окружающей среды, экологические проекты.

Алексей живет этим. Он уже поднял вопрос о том, что в столовой «Арсенала» используется пластиковая посуда. Кроме того, обратил внимание руководства, что везде горит свет, на полях включено освещение, когда там нет занятий и тренировок. К словам Рохаса Федорущенко прислушались, его идеи воплотили в жизнь. С этого года перешли на бумажные стаканчики и коробочки, которые потом легко перерабатывать. Электричество экономят.

Оспина и Чех

— Игроки первой команды «Арсенала» приходят к вам в академию?

— Конечно. Сейчас из-за ковида это происходит намного реже. А раньше много раз приходили. Особенно те, кто окончил академию. Это хороший пример — ты видишь, чего можно добиться. Заглядывал Микель Артета, тренер первой команды, смотрел наши тренировки, давал советы.

— Ты знаком с Давидом Оспиной и Петром Чехом. Где с ними встречался?

— С Оспиной познакомились, когда он играл в «Арсенале». Сказал ему, что я тоже колумбиец. С Чехом общались несколько раз, когда я занимался в «Челси». Всегда интересовался у него, как нужно играть в тех или иных моментах, как лучше поступать. Он дал мне несколько хороших советов. Когда Петр перешел в «Арсенал», он подарил мне свою майку с автографом. Она висит на стене у нас в доме.

— На двух фотографиях в Instagram ты сам что-то подписываешь...

— На первой — контракт с «Арсеналом». На два года. Потом я продлил его еще на два года — до конца следующего сезона. В октябре 2021-го клуб решит, начнут ли мне выплачивать стипендию. Тогда условия договора изменятся.

Вторая фотография — это подписание договора с компанией, поставляющей вратарские перчатки.

— Только обеспечивают перчатками или еще и деньги платят?

— Это коммерческая тайна. Мне нельзя раскрывать условия контракта. Могу только сказать, что это самые лучшие перчатки, в которых я играл. Долго служат, в них удобно ловить мяч.

Младший брат — коммерческий агент

— Щитки они же поставляют?

— Нет, это уже другая фирма. Щитки и другую экипировку. Это мой брат постарался. Он работает как коммерческий агент. Связывается с компаниями, договаривается о чем-то для меня.

— Подожди... Ромео же младше тебя?

— Да, ему 13.

— Он у нас очень общительный, — говорит мама. — Связывается с компаниями, рассказывает, что брат играет за «Арсенал».

— Я сначала подумал, что неправильно понял. Младший брат, агент...

— Да, у него есть коммерческая жилка, предприниматель.

— И в Англии к этому нормально относятся?

— Абсолютно. С ним разговаривают. Иногда даже ему что-то присылают. Им нравится, что к ним обращается настолько юный человек. К примеру, ему достаются те же перчатки, гетры, бутсы. Чтобы он мог сам тренировать брата.

— У 15-летнего мальчишки уже контракт на экипировку. Насколько это распространено в Англии?

— Это большая редкость. Мы не знаем ни одного футболиста из нашего окружения, из юношеской команды «Арсенала», кому предложили бы контракт на таких условиях. Его выделили из толпы.

— Я самый молодой вратарь, сотрудничающий с этой компанией, — добавляет Алексей.

— Кстати, она спонсирует женскую сборную России, — говорит мама.

— Есть фотография, где ты лежишь на поле, на котором написано AR 1 — Алексей Рохас. Не собираешься такой бренд зарегистрировать — по аналогии с CR 7?

— Пусть будет ARF 1 — Алексей Рохас Федорущенко. Так лучше.

— По документам у тебя двойная фамилия?

— Да, Рохас Федорущенко.

— «Арсенал» пока не платит стипендию. А формой обеспечивает бесплатно?

— Да, всей формой, бутсами. Оплачиваются поездки на тренировки, поездки на турниры. Когда не было ковида, раза четыре за сезон ездили в другие страны.

— Куда успел съездить?

— На турниры в Испании и Германии.

Главные соперники — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»

— А в каком турнире выступаете в Англии? Есть чемпионат Лондона?

— У нас обычные игры — не в рамках какой-то лиги. Но есть кубковые матчи. Север и юг страны проводят свои кубки. А потом встречаются между собой за Кубок Англии. В этом году отменили из-за ковида. Были перерывы, когда матчи вообще не проводились.

— Кто у вас самый главный соперник?

— «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

— В детском и юношеском футболе есть такая проблема: ставится задача победить во что бы то ни стало. Не воспитать игрока, не поставить игру, а именно выиграть. Тогда тренер считается хорошим. От вас требуют побед?

— Конечно, всегда хочется побеждать. Но главное в том, чтобы ты развивался как игрок, чтобы команда действовала в стиле «Арсенала». Это главный принцип. А о победах начинают говорить лет с 17-18.

— А какой сейчас стиль у «Арсенала»? По каким схемам вы играете?